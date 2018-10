Washington (dpa) - Ein seit Tagen in den USA wütender Schneesturm hat Millionen Amerikanern einen bitterkalten Start ins neue Jahr beschert. Der Nationale Wetterdienst kündigte für das Wochenende Temperaturen von minus 30 und eine gefühlte Kälte von minus 45 Grad Celsius an.

In Teilen des Mittleren Westens wurden die tiefsten Temperaturen seit rund 15 Jahren erwartet. Die Meteorologen warnten in der Nacht zum Samstag vor "arktischen Wogen".

Glatte Straßen ließen Autofahrten in mehreren Bundesstaaten in der Osthälfte des Landes zu gefährlichen Rutschpartien werden. Einige Unfälle endeten tödlich, berichteten US-Medien übereinstimmend. Seit Donnerstag hatten teils heftige Schneefälle den Verkehr im Nordosten der USA bereits stark behindert. In Metropolen wie Boston, Washington und Philadelphia waren Räumdienste im Dauereinsatz. In New York waren laut CNN allein 24 000 Räumfahrzeuge unterwegs.

Das Flugportal FlightAware.com meldete am Freitag landesweit mehr als 3000 Flugausfälle und mehr als 11 000 Verspätungen, wobei die Seite nicht zwischen wetterbedingten und technischen Ausfällen unterscheidet. Auf einer "Misery Map" (Kummer-Karte) zeigte die Website New York und Chicago als die am schlimmsten betroffenen Flughäfen an. Maschinen mussten enteist werden und einige wegen schlechter Sicht stundenlang auf die Starterlaubnis warten. An manchen Flughäfen stellten Mitarbeiter Pritschen auf, um wenigstens einigen gestrandeten Reisenden ein Paar Stunden Erholung zu ermöglichen.

Tausende Schüler genossen dagegen wetterbedingte Schulausfälle und stürzten sich mit Schlitten und warmer Winterkleidung in die Schneemassen. New Yorker verbreiteten im Internet Tipps für die besten Rodelpisten in und um den Stadtteil Manhattan. Für den erst am Mittwoch vereidigten neuen Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, wurde der Wintersturm zur ersten Bewährungsprobe. Nach einem Schneesturm im Jahr 2010 hatte er das winterliche Krisenmanagement seines Vorgängers Michael Bloomberg in der Acht-Millionen-Metropole kritisiert - und wollte den Job nun selbst besser machen.

Mitteilung Nationaler Wetterdienst

Flugausfälle bei FlightAware.com

New Yorker Schlitten-Karte von WNYC