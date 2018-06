Berlin (dpa) - Mehr als eine Million Selbstständige in Deutschland erwirtschaften einem Zeitungsbericht zufolge einen Stundenlohn unterhalb des geplanten Mindestlohns von 8,50 Euro.

Das schreibt die "Welt am Sonntag" mit Hinweis auf Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "Insgesamt hat ein Viertel aller Selbstständigen einen Verdienst von weniger als 8,50 brutto die Stunde", sagte DIW-Experte Karl Brenke.

Auch Berechnungen des Statistischen Bundesamts für das Blatt wiesen in diese Richtung. "Insgesamt zeigen sich für Selbstständige - insbesondere in Kleinunternehmen - häufiger geringe Stundenlöhne als für abhängig Beschäftigte", so die Statistiker. In Deutschland gibt es 4,4 Millionen Selbstständige.