Berlin (AFP) Der freigelassene Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski hat Berlin verlassen und ist in die Schweiz gereist. Chodorkowski sei am Sonntagabend in der Schweiz eingetroffen, sagte eine Sprecherin des früheren Ölmagnaten der Nachrichtenagentur AFP. Die Schweiz hatte Chodorkowski ein Visum für den Schengen-Raum ausgestellt, das für drei Monate gilt.

