Berlin (AFP) Der CDU-Politiker Ronald Pofalla hat einem Pressebericht zufolge während seiner Zeit als Kanzleramtsminister möglicherweise erheblichen Einfluss auf Personalentscheidungen bei der Bahn genommen. Gegen den Willen des Koalitionspartners FDP sei Utz-Hellmuth Felcht vor einigen Jahren als neuer Aufsichtsratschef des Unternehmens durchgesetzt worden, berichtete die "Welt am Sonntag". Pofalla sei im Frühjahr 2010 in der schwarz-gelben Koalition für die Koordinierung der Suche nach einem neuen Bahn-Aufsichtsratschef auf Seiten der Union federführend zuständig gewesen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf ranghohe Regierungskreise.

