Los Angeles (dpa) - Der US-amerikanische Filmproduzent Saul Zaentz ist Medienberichten zufolge tot. Er starb im Alter von 92 Jahren bei sich zuhause in San Francisco an den Folgen der Alzheimer-Krankheit, wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtete. Saul Zaentz kam in seiner Hollywood-Laufbahn dreimal zu Oscar-Ehren, mit den von ihm produzierten Filmen "Einer flog über das Kuckucksnest" 1976, "Amadeus" 1985 und "Der englische Patient" 1997. Als Musikproduzent hatte unter anderen die Rockgruppe CCR für sein Label gewonnen.

