New York (dpa) - Amazon-Gründer Jeff Bezos musste seinen Urlaub vor Galapagos wegen einer Nierenkolik abbrechen, verlor aber nicht seinen Humor: "Galapagos: Fünf Sterne. Nierensteine: Null Sterne".

So lautete die am Wochenende über einen Sprecher übermittelte Bewertung des 49-Jährigen. Der Chef des weltgrößten Online-Händlers und Besitzer der "Washington Post" musste am Neujahrstag von einem Hubschrauber der ecuadorianischen Marine von Bord eines Kreuzfahrtschiffs abgeholt werden, wie zunächst lokale Medien berichteten. Sein Privatjet flog ihn dann zur medizinischen Behandlung in die USA zurück.

Nach Amazon-Angaben von Samstag war keine Operation notwendig und es geht Bezos inzwischen wieder gut.

