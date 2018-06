Madrid (dpa) - Mit einem Überraschungsanruf an Silvester hat Papst Franziskus die Nonnen eines spanischen Klosters in helle Aufregung versetzt.

Weil keine der Schwestern ans Telefon ging, hinterließ das Oberhaupt der katholischen Kirche ihnen Glückwünsche für einen guten Rutsch auf dem Anrufbeantworter. Wie der spanische Rundfunksender Cope enthüllte, fragte der 77-Jährige auf Spanisch zunächst in heiterem Ton: "Was treiben wohl die Nonnen, dass sie nicht rangehen können?"

"Ich bin Papst Franziskus. Ich wollte euch Silvestergrüße schicken. Mal schauen, ob ich nachher wieder anrufen kann. Gott segne euch!", sagte der Argentinier dann in der von dem kirchennahen Sender veröffentlichten Aufnahme, bevor er auflegte. Die fünf Nonnen des Klosters der Barfüßigen Karmeliterinnen in Lucena in der südspanischen Provinz Córdoba waren aus dem Häuschen, als sie die Nachricht abhörten. Und natürlich auch enttäuscht, weil sie den Anruf des Heiligen Vaters verpasst hatten.

"Als meine Pflichten es mir erlaubten, ans Telefon zu gehen, wollte ich im wahrsten Sinne des Wortes sterben", sagte die Klosterleiterin, Schwester Adriana, zu Cope. Franziskus kenne die drei argentinischen Nonnen des Klosters persönlich. Er sei seit 15 Jahren "ein alter Freund", so die Argentinierin. Sie seien nicht ans Telefon gegangen, weil sie mit dem Mittagsgebet beschäftigt waren. Danach hätten sie nach vielen Versuchen doch noch vor dem Jahreswechsel mit Franziskus sprechen können.

Silvesterglückwünsche des Papstes auf dem Anrufbeantworter und Interview des Radiosenders Cope mit Schwester Adriana, Spanisch