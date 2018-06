Jerusalem (AFP) US-Außenminister John Kerry hat die Konfliktparteien im Südsudan zu konstruktiven Friedensverhandlungen gedrängt. Die Gespräche in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba müssten "ernsthaft" geführt und dürften nicht dazu genutzt werden, um letztlich die eigene militärische Position zu verbessern, sagte Kerry am Sonntag vor Reportern in Jerusalem. Beide Konfliktparteien müssten "das Interesse des Südsudans über ihr eigenes stellen".

