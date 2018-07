Oberhof (SID) - Trotz der bislang schwachen Saison mit nur einem Podestplatz rechnet Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner mit einem erfolgreichen Abschneiden der deutschen Skijäger bei den Olympischen Spielen in Sotschi (7. bis 23. Februar). Der Bild am Sonntag sagte Neuner, dass "in der deutschen Mannschaft viel Potenzial vorhanden" sei und "unsere Athleten mehrere Medaillen in Sotschi holen werden".

Von den durchwachsenen Leistungen beim Heim-Weltcup in Oberhof lässt sich Neuner ebenfalls nicht beeindrucken. "Für mich geht die Olympia-Saison jetzt erst so richtig los. Nach Weihnachten geht die Form nochmal nach oben. Da ist es auch immer interessant zu sehen, wie es bei der Konkurrenz läuft", sagte Neuner, die bei den Winterspielen am Schwarzen Meer als TV-Expertin arbeiten wird.