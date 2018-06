Köln (SID) - Der frühere Radprofi Davide Cassani (52) ist Nachfolger von Paolo Bettini (39) als Trainer der italienischen Straßenrad-Nationalmannschaft. Das bestätigte Verbandspräsident Renato Di Rocco.

Bettini war kürzlich zurückgetreten, um sich einem neuen Projekt zu widmen, über das er sich jedoch noch nicht äußern will. Gerüchte zufolge wird der zweimalige Straßenweltmeister und Olympiasieger von 2004 zum neuen Team des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Fernando Alonso wechseln. Alonso will seine Mannschaft am 7. Januar präsentieren.