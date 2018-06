Dschidda (AFP) Bei der Bruchlandung einer Boeing 767 in Saudi-Arabien sind 29 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Luftfahrtbehörde war die mit Pilgern besetzte Maschine am Sonntag zur Notlandung in Medina gezwungen, weil ein Fahrwerk nicht richtig ausgefahren werden konnte. Videos zeigen, wie das Flugzeug über das Rollfeld schleift und einen Funkenschweif hinter sich herzieht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.