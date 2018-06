Madrid (AFP) Angesichts der Skandale um seine Familie und seiner Gesundheitsprobleme sollte König Juan Carlos nach Ansicht einer deutlichen Mehrheit der Spanier abdanken. In einer ausgerechnet am 76. Geburtstag des Monarchen am Sonntag veröffentlichten Umfrage für die Zeitung "El Mundo" sprachen sich 62 Prozent für eine Abdankung aus. Gleichzeitig sagten nur 49,9 Prozent, sie wollten weiter an der Monarchie in Spanien festhalten.

