Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat am Sonntag einen mutmaßlichen Islamisten mit Verbindungen zu einer dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe stehenden Dschihadisten-Gruppe festgenommen. Wie das Innenministerium in Madrid mitteilte, wird Abdelwahid Sadik Mohamed vorgeworfen, "am 'Heiligen Krieg' in Syrien teilgenommen" zu haben. Er gehöre der "terroristischen Organisation Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL)" an. Der Verdächtige stelle eine "Risiko für die nationale Sicherheit" dar, hieß es in der Erklärung.

