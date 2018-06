Istanbul (AFP) Das Sammelbecken der gemäßigten syrischen Opposition ist am Sonntag zu Beratungen in Istanbul zusammengekommen. Bei ihrer Vollversammlung werde die Syrischen Nationale Koalition erneut über ihre Teilnahme an einer Friedenskonferenz für das Bürgerkriegsland diskutieren, verlautete am Sonntag aus Teilnehmerkreisen. Ein Beschluss könne möglicherweise am Montag fallen.

