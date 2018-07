Bangkok (AFP) In Thailands Hauptstadt Bangkok sind am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder tausende Oppositionsanhänger aus Protest gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Der Marsch sei ein "Warmlaufen" für den geplanten Großprotest in Bangkok am 13. Januar, sagte eine Sprecherin der Regierungskritiker.

