Quito (AFP) Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nach offiziellen Angaben aus Ecuador am Neujahrstag wegen Nierensteinen notoperiert worden. Der 49-Jährige habe am Mittwoch während eines Urlaubs auf den Galapagos-Inseln plötzlich über starke Schmerzen geklagt, sagte der Kapitän des Hafens der Insel Santa Cruz, Santiago Rubio, am Samstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Zu dem Zeitpunkt habe sich der Multimillionär auf einer Yacht in der Nähe der Insel Santa Fe befunden.

