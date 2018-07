Washington (AFP) Das eiskalte Winterwetter behindert weiter den Flugverkehr in den USA. Auf dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy rutschte am Sonntag ein gerade gelandetes Flugzeug von einer durch Schnee und Eisregen offenbar spiegelglatten Rollbahn. An Bord der aus dem kanadischen Toronto kommenden Maschine mit insgesamt 35 Insassen habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Flugaufsicht mit.

