New York (AFP) Auf einem Highway mitten in der New Yorker Bronx hat ein Kleinflugzeug eine Notlandung machen müssen. Bei dem Manöver am Samstag wurden nach Feuerwehrangaben drei Passagiere verletzt. Die einmotorige Propellermaschine landete am Nachmittag (Ortszeit 15.20 Uhr, 21.20 MEZ) auf dem Major Deegan Expressway, wie die New Yorker Feuerwehr im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

