Jerusalem (AFP) Israel lehnt einen Teil der US-Vorschläge zur Sicherung des Jordantals im Fall der Gründung eines Palästinenserstaates ab. "Die Sicherheit muss in unseren Händen bleiben", sagte Strategieminister Juval Steinitz am Sonntag im israelischen Rundfunk. Wer vorschlage, eine internationale Truppe, palästinensische Polizisten oder technische Systeme in der Region zu stationieren, habe "den Nahen Osten nicht verstanden", sagte der auch für internationale Beziehungen zuständige Minister weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.