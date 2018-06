Washington (AFP) Gemeinsam mit seinen Töchtern, aber ohne seine Frau Michelle ist US-Präsident Barack Obama am Sonntag aus dem Weihnachtsurlaub nach Washington zurückgekehrt. Die First Lady bleibe auf Hawaii, um vor ihrem 50. Geburtstag am 17. Januar ungestört Zeit mit Freunden zu verbringen, teilte das Weiße Haus mit. Dies sei "Teil des Geburtstagsgeschenks" des Präsidenten für seine Frau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.