Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus reist im Mai erstmals ins Heilige Land. Bei der Reise vom 24. bis 26. Mai wolle er Amman, Bethlehem und Jerusalem besuchen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag beim traditionellen Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom. Der israelische Präsident Schimon Peres hatte Franziskus im April eingeladen, das Heilige Land zu besuchen. Im Oktober hatte auch Palästinenserpräsident Machmud Abbas den Papst eingeladen und gesagt, der Papst werde damit "in die Fußstapfen Jesu treten".

