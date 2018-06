Val di Fiemme (SID) - Martin Sundby hat als erster norwegischer Langläufer die Tour de Ski gewonnen. Der Gesamtweltcup-Führende setzte sich im neun Kilometer langen Schlussanstieg auf der Alpe Cermis im Val di Fiemme souverän mit 36 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Chris Jespersen sowie den Österreicher Johannes Dürr (+1:05,9) durch. Titelverteidiger Alexander Legkow (Russland) wurde Sechster. Bester Deutscher war Hannes Dotzler (Oberstdorf) auf Platz 13 (+3:34,5).

Sundby, der mit 49 Sekunden Vorsprung auf den letztlich viertplatzierten Petter Northug gestartet war, kassierte für den Tourerfolg 400 Weltcup-Punkte und hat damit beste Karten im Kampf um den Gesamtweltcup.

Nur noch 52 von 109 Läufern, die am 28. Dezember in Obehof gestartet waren, hatten am Sonntag die Schlussetappe in Angriff genommen.