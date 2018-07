Sydney (AFP) Er wollte die Geliebte überraschen, doch stattdessen endete sein Plan mit einem peinlichen Malheur: In Australien hat sich ein Mann nackt in einer Waschmaschine versteckt - und nicht mehr allein befreien können. Nach der missglückten Aktion mussten Rettungskräfte zu einem Großeinsatz anrücken. Letztlich konnten sie den Eingeklemmten mit Hilfe von Olivenöl aus der Toplader-Waschmaschine in seiner Wohnung in Melbourne ziehen.

