Dallas (SID) - Nächster herber Rückschlag für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks: Das Team um den deutschen Basketball-Superstar unterlag in der nordamerikanischen Profiliga NBA den New York Knicks 80:92 und kassierte damit die vierte Heimniederlage in Folge. Mavericks-Topscorer Nowitzki verpasste mit 18 Punkten und neun Rebounds nur knapp ein "Double-Double".

"Wir waren nicht besonders gut. Die Schuld liegt bei jedem von uns", sagte ein frustrierter Nowitzki (35). Ausschlaggebend für die zweite Niederlage des neuen Jahres war vor allem eine schwache erste Hälfte, in der die Gastgeber nur 36 Prozent ihrer Würfe verwandelten und alle acht Dreier-Versuche ihr Ziel verfehlten. Außerdem verzichtete Mavs-Coach Rick Carlisle auf Stamm-Center Samuel Dalembert, der am Samstag zu spät zum Training erschienen war.

Mit 19 Siegen und 15 Niederlagen ist Dallas weiter Achter in der Western Conference vor den Denver Nuggets (16 Siege, 17 Niederlagen), die beim 137:115 bei den Los Angeles Lakers ein Offensiv-Feuerwerk abbrannten. Bei den Lakers kam Nationalspieler Chris Kaman nicht zum Einsatz. Die Knicks liegen mit elf Siegen aus 33 Spielen im Osten nur auf Rang zwölf.