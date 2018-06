Sydney (dpa) - Ein nackter Mann steckt in der Waschmaschine fest - zu einem solchen Einsatz ist die Feuerwehr in Mooroopna in Australien gerufen worden.

Mit viel Olivenöl wurde der 20-Jährige in einem etwa 20-minütigen Einsatz befreit, wie Lokalmedien am Montag berichteten. Der Mann habe sich in dem Toplader verstecken und seine Freundin überraschen wollen, sagte Polizeisprecherin Michelle De Araugo der Zeitung "Shepparton News". In der engen Trommel der von oben zu befüllenden Waschmaschine verkantete er sich aber: "Er saß völlig fest und wir haben uns Sorgen um seine Gesundheit gemacht." Dann hatte jemand die Idee, seine Haut mit Olivenöl geschmeidiger zu machen. Das klappte. "Man kann wohl sagen, dass ihm das Ganze sehr peinlich war."