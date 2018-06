Peking (AFP) Bei Unglücken in chinesischen Bergwerken sind im vergangenen Jahr mehr als tausend Menschen getötet worden. Es habe 1049 Todesopfer in den Minen des Landes gegeben, teilte die Regierung am Montag in Peking mit. Dies seien etwa halb so viele wie 2011 und 24 Prozent weniger als noch 2012, als offiziell 1384 Bergleute starben. "Die Sicherheit in den Kohlegruben hat sich kontinuierlich verbessert", bilanzierte die Regierung. Arbeitsrechtsgruppen gehen davon aus, dass die wahre Zahl der Todesopfer weitaus höher liegt als offiziell angegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.