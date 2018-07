Peking (AFP) Bei einer Massenpanik in einer Moschee im Nordwesten Chinas sind nach Medienberichten mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere seien verletzt worden, als die Panik am Sonntag während der Verteilung von Essen ausbrach, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die örtliche Verwaltung. Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, vier von ihnen waren in Lebensgefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.