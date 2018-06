Brüssel (AFP) Im Koalitionsstreit um die Vorratsdatenspeicherung hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier die Entscheidung von Justizminister Heiko Maas (beide SPD) verteidigt, die Umsetzung der EU-Richtlinie auf Eis zu legen. "Ich rate dazu, mal genauer hinzuschauen. Das ist ja kein Streit, der vom Zaun gebrochen worden ist", sagte Steinmeier am Montag in Brüssel am Rande eines Antrittsbesuchs bei EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso.

