Berlin (AFP) Die große Koalition will die Debatte über die umstrittene Vorratsdatenspeicherung auf ihrer Kabinettsklausur Ende Januar beilegen. Dabei könnten Union und SPD "zu einer gemeinsamen Beurteilung kommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Unterdessen drängte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auf eine rasche Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie, die Justizminister Heiko Maas (SPD) auf Eis gelegt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.