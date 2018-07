Jakarta (AFP) Durch gepanschten Alkohol sind in Indonesien 16 Menschen ums Leben gekommen. Neun weitere schwebten am Montag in Lebensgefahr, nachdem sie den selbstgebrannten und offenbar mit hochgiftigem Methanol versetzten Schnaps getrunken hatten, sagte ein Polizeisprecher auf Java. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest, die den Fusel hergestellt und an Straßenhändler verkauft haben sollen.

