Tuttlingen (AFP) Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer ist ein 85-Jähriger mit seinem Leichtkraftwagen über die A 81 in Baden-Württemberg getuckert. Als die Polizei den Mann am Samstag stoppen wollte, zeigte dieser sich "absolut uneinsichtig" und wollte auch noch wenden, wie die Polizei am Montag in Tuttlingen mitteilte. Zur Begründung erklärte der Rentner, der mit seiner Frau in dem "Mini-Auto" unterwegs war, er habe auf dem Nachhauseweg die letzte Ausfahrt verpasst.

