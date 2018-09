Berlin (AFP) Nach Angriffen mutmaßlicher Linksradikaler auf Polizisten in Hamburg hat das Bundeskriminalamt (BKA) einem Medienbericht zufolge in einer vertraulichen Lagebewertung vor weiteren ähnlichen Taten gewarnt. Es müsse in der linken Szene "nach wie vor" von einer niedrigen Hemmschwelle zur Gewaltanwendung gegen Polizisten ausgegangen werden, berichtete "Spiegel Online" am Montag unter Berufung auf einen internen Bericht.

