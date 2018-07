Frankfurt/Main (AFP) Der Vorsitzende der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner, hat in der Diskussion um den möglichen Wechsel des früheren Kanzleramtsministers Ronald Pofalla (CDU) in den Vorstand der Deutschen Bahn Klarheit gefordert. "Die Bundesregierung und der Bahn-Vorstand müssen endlich sagen, was Sache ist", sagte Kirchner am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidung über Pofallas Wechsel sei "anscheinend in der Bundesregierung gefallen". Dass diese sich nun für nicht zuständig erkläre, sei "befremdlich". Kirchner ist stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Bahn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.