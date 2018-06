Düsseldorf (AFP) Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) strebt eine neue gesetzliche Regelung der Sterbehilfe an. "Ich wünsche mir, dass wir jede geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe stellen", sagte er der "Rheinischen Post" vom Montag. Wer mit den Ängsten der Menschen vor dem Sterben ein Geschäft machen wolle und sich für Hilfe zur Selbsttötung bezahlen lasse, handele "überaus verwerflich". Wer die Selbsttötung propagiere, der "versündigt sich an der Wertschätzung des menschlichen Lebens in allen seinen Phasen", sagte der Minister.

