Cincinnati (SID) - Die San Diego Chargers und die San Francisco 49ers haben die erste Runde der Play-offs in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL erreicht. San Diego setzte sich am Wildcard-Wochenende bei den Cincinnati Bengals mit 27:10 durch, die 49ers gingen beim 23:20 bei den Green Bay Packers dank eines 33-Yard-Field-Goals wenige Sekunden vor Schluss als Sieger vom Feld. Die Chargers treten nun bei den Denver Broncos an, der Vorjahresfinalist San Francisco bekommt es mit den Carolina Panthers (beide Sonntag) zu tun.

Bereits am Samstag hatte sich der deutsche NFL-Legionär Björn Werner mit Indianapolis 45:44 gegen die Kansas City Chiefs durchgesetzt. Die Colts treffen am Samstag die New York Patriots um den verletzten Sebastian Vollmer (Beinbruch).