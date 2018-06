Paris (AFP) In einem Skandal um den Kauf von Wählerstimmen ist Anzeige gegen den französischen Großindustriellen Serge Dassault wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung erstattet worden. Der konservative Senator habe ein Komplott geschmiedet, um eine Verhaftung ihres Mandanten Fatah Hou in Marokko zu erreichen, sagte die Anwältin Marie Dosé am Montag in Paris. Dassault habe Hou, auf den vor knapp einem Jahr ein Mordanschlag verübt wurde, dadurch aus der Gemeinde Corbeil-Essonnes fernhalten wollen, in der Dassault bis 2009 Bürgermeister war.

