Paris (AFP) Der Absatz von Zigaretten ist in Frankreich im vergangenen Jahr um rund 7,5 Prozent zurückgegangen. Die Tageszeitung "Les Echos" bezifferte die Zahl der verkauften Zigaretten in dem Land am Montag auf etwa 47,5 Millionen Stück. Der Tabakhandel machte die steigenden Steuern für den Rückgang verantwortlich. Nach einer weiteren Erhöhung der Steuern, die etwa 80 Prozent des Preises für Zigaretten ausmachen, soll ein Päckchen noch im Januar zwischen 6,50 Euro und sieben Euro kosten.

