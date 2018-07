Lissabon (dpa) - Zehntausende von Menschen haben in Portugal Abschied von Fußball-Legende Eusébio genommen. Sein langjähriger Verein Benfica erfüllte dem "schwarzen Panther" am Montag mit einer Ehrenrunde im Lissabonner Estádio da Luz einen letzten Wunsch.

"Du bist unser König Eusébio", sangen die mehr als 10 000 Menschen auf den Tribünen immer wieder, als der Sarg vorbeizog. Viele hatten Tränen in den Augen. Nach einem Trauerzug durch das regengraue Lissabon und der Begräbnismesse soll Eusébio am Abend auf dem Friedhof Lumiar im Norden der Hauptstadt zu Grabe getragen werden.

Der frühere Stürmer war am frühen Sonntagmorgen in seinem Haus in der Hauptstadt im Alter von 71 Jahren einem Herz- und Atemstillstand erlegen. Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag zogen Tausende, darunter auch Fußballer, Künstler und Politiker, am aufgebahrten Sarg in einem Innenraum des Benfica-Stadions vorbei. Die renommierte Zeitung "Público" würdigte Eusébio auf den ersten 14 Seiten. "Die Welt weint um Eusébio", titelte das Massenblatt "Correio da Manha".

Tausende erwiesen Eusébio auch vor dem Stadion die letzte Ehre. Fans allen Alters behängten die über zwei Meter große Bronzestatue des in Mosambik geborenen Weltstars mit unzähligen Schals und Trikots von Benfica, aber auch anderer Clubs. Die Menschen legten in Stille und Andacht auch Blumen und Briefe nieder. "Eusébio gehört allen. Ruhe in Frieden, lieber Freund. Wir werden Dich nie vergessen", war auf einem DIN-A4-Blatt zu lesen. Fan Pedro Antunes sagte dem TV-Sender der Zeitung "Record": "Das ist ein sehr trauriger Tag für Portugal und für die ganze Welt. Er war ein Mythos."

Am Montag waren an Balkonen und Fassaden Trauerfahnen zu sehen. Auf Gedenkplakaten mit Fotos von Eusébio war vor allem das Wort "Obrigado!" (Danke!) zu lesen. Die gesamte siebenstöckige Fassade des Gebäudes des Nationalverbandes FFF war von einer riesigen Trauerfahne, einem Bild Eusébios und der Aufschrift "Genies leben immer und ewig" verdeckt.

Die Regierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus, Präsident Anibal Cavaco Silva sagte, das ganze Land beweine den Tod "eines seiner liebsten Söhne". Der portugiesische Chelsea-Coach Mourinho bezeichnete seinen Landsmann als "unsterblich". Franz Beckenbauer twitterte: "Einer der größten Fußballspieler aller Zeiten ist von uns gegangen. Mein Freund Eusébio starb letzte Nacht. Meine Gedanken sind bei seiner Familie." "Heute hat der Fußball einen der größten Spieler aller Zeiten verloren", sagte UEFA-Präsident Michel Platini. Eusébio werde "als guter und charmanter Mensch sehr fehlen."

Portugals Ex-Weltfußballer Luís Figo würdigte den 64-maligen Nationalspieler: "Ein großer Verlust für uns alle! Der Allergrößte!!" Landsmann Cristiano Ronaldo schrieb bei Twitter: "Immer ewig Eusébio, Ruhe in Frieden." Für viele am Tejo-Fluss war das stets freundlich auftretende Volksidol Portugals bester Fußballer der Geschichte.

Der am am 25. Januar 1942 in ärmlichen Verhältnissen in Lourenço Marques, dem heutigen Maputo in Mosambik, als Eusébio da Silva Ferreira geborene Stürmer zeichnete sich auf dem Feld vor allem durch psychische Stärke, Schnelligkeit und einen starken Schuss aus. In 15 Jahren bei Bnefica gewann er elf Meisterschaften, fünfmal den Pokal und einmal den Europapokal der Landesmeister. Im Finale 1962 in Amsterdam beim 5:3 gegen das fast unschlagbare Team von Real Madrid schaffte Eusébio mit zwei Toren den internationalen Durchbruch.

Seinen Höhepunkt erlebte Eusébio bei der WM 1966 in England, als er mit neun Treffern Torschützenkönig wurde und Außenseiter Portugal auf den dritten Platz schoss. Eusébios Torquote ist aufsehenerregend: In der Nationalelf traf er in 64 Spielen 41 Mal, im Benfica-Trikot gelangen ihm in 314 Pflichtspielen 338 Treffer. Siebenmal wurde er Torschützenkönig in Portugal. 1968 gewann er mit 42 Toren den erstmals vergebenen Goldenen Schuh als bester Torschütze in Europas Ligen. 1973 wiederholte er mit 40 Treffern das Kunststück. 1965 wurde Eusébio zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

In den vergangenen Jahren hatte er häufig mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Während der EM 2012 erlitt er in Polen einen Schlaganfall. Öffentliche Auftritte waren daher zuletzt rar geworden. Großen finanziellen Profit schlug der "Pantera Negra" aus seiner Karriere nicht. Lukrative Auslandsangebote durfte er nicht annehmen, weil Diktator Salazar Portugals Imageträger nicht verlieren wollte. "Die Leute in Portugal denken, ich sei reich. Ich lache mich tot", sagte Eusébio einmal.

