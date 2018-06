Köln/Bielefeld (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat Stürmer Kacper Przybylko bis zum Saisonende an Ligarivale Arminia Bielefeld zurückverliehen. Der 20 Jahre alte Stürmer war im Januar 2012 von den Ostwestfalen zum FC gewechselt und bestritt seitdem 25 Pflichtspiele (zwei Tore). Hinter Ex-Nationalspieler Patrick Helmes und Anthony Ujah kam er zuletzt jedoch nicht mehr zum Zug.

"Er fühlte sich ungerecht behandelt, war der Meinung, er müsste immer spielen", hatte Trainer Peter Stöger zuletzt dem Express gesagt: "Ich meine, dass er ein Spieler mit Qualitäten ist. Aber er ist noch nicht im Bereich von Tony Ujah und Patrick Helmes. Im Training hat er sich auch nicht immer so aufgedrängt wie andere Spieler in einer vergleichbaren Situation."

Keine Zukunft beim FC hat derweil der ehemalige Torjäger Milivoje Novakovic. Der 34 Jahre alte Slowene, der bis Sommer 2014 in Köln unter Vertrag steht und seit eineinhalb Jahren zu Shimizu S-Pulse nach Japan verliehen war, ist nach Angaben des Klubs zunächst bis zum 12. Januar freigestellt.

Eine Rückkehr in den Kader "wird es nicht geben", stellte FC-Sportdirektor Jörg Schmadtke in der Bild-Zeitung klar: "Nova passt nicht in unsere Konzeption. Das ist vielleicht ärgerlich für den Spieler, aber das muss er akzeptieren. Wir sind bereit, einen Schlussstrich zu ziehen und sind bemüht, eine gute Lösung zu finden.?