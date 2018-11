London (SID) - Schwerer Schlag für Englands Fußball-Nationalmannschaft: Die Three Lions müssen bei der WM-Endurnde 2014 in Brasilien ohne Stürmer Theo Walcott auskommen. Der 24-Jährige zog sich beim Erfolg des FC Arsenal in der dritten Runde des FA Cups am Sonntag gegen die Tottenham Hotspur (2:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Der Teamkollege der deutschen Nationalspieler Mesut Özil, Lukas Podolski und Per Mertesacker muss rund sechs Monate pausieren und wird damit aller Voraussicht nach auch das Turnier in am Zuckerhut (12. Juni bis 13. Juli) verpassen.