Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid bleibt dem FC Barcelona und Atlético Madrid in der Primera División auf den Fersen, hat aber weiterhin fünf Zähler Rückstand auf das punktgleiche Spitzenduo. Beim 3:0 (0:0) gegen den Tabellen-17. Celta Vigo hatten die "Königlichen" am 18. Spieltag allerdings zunächst unerwartet viel Mühe.

Erst in der zweiten Halbzeit brachte der französische Nationalspieler Karim Benzema (67.) die Hausherren vor 65.217 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabéu in Führung. Mit seinen Saisontoren 19 und 20 machte Superstar Cristiano Ronaldo (82./90.+2) schließlich alles klar und übernahm damit die Führung in der Torjägerliste vor Atléticos Diego Costa (19).

Der Waliser Gareth Bale, der zu Saisonbeginn für 91 Millionen Euro von den Tottenham Hotspur in die spanische Hauptstadt gewechselt war, wurde erst in der 64. Minute eingewechselt.

Doppeltorschütze Ronaldo widmete seine Treffer anschließend der verstorbenen portugiesischen Fußball-Ikone Eusébio. "In Wirklichkeit hast Du diese zwei Tore geschossen, Eusébio. Du wirst immer in meinem Herzen sein", schrieb Ronaldo bei Twitter. Im Vorfeld der Partie wurde dem WM-Torschützenkönig von 1966 mit einer Gedankminute die letzte Ehre erwiesen. Europas Fußballer des Jahres 1965 war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 71 Jahren an einem Herzstillstand in Lissabon gestorben.