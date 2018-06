Köln (SID) - Rund fünf Monate nach seiner Suspendierung beim Viertligisten Viktoria Köln hat der langjährige Fußball-Profi Albert Streit beim Stadt- und Ligarivalen Fortuna Köln angeheuert. Der 33-Jährige will mit dem Tabellenführer der Regionalliga West den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.

?Uns ist bewusst, dass die Verpflichtung von Albert Streit polarisiert. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist?, sagte Fortuna-Geschäftsführer Michael W. Schwetje dem lokalen Fachmagazin KölnSport. "Wir werden die kommenden Wochen intensiv nutzen, um an seiner Fitness zu arbeiten und ihn in unser Spielsystem zu integrieren", ergänzte Trainer Uwe Koschinat: "Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden wir alle viel Freude an ihm haben."

Streit hatte vor seinem glücklosen Engagement bei Viktoria Köln für Eintracht Frankfurt, den VfL Wolfsburg, den 1. FC Köln, Schalke 04, den Hamburger SV und Alemannia Aachen gespielt.