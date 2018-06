Bagdad (AFP) Die Kämpfer der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündeten Extremistengruppe ISIL haben die irakische Stadt Falludscha nach Angaben eines Stammesführers verlassen. "Es gibt keine ISIL-Kämpfer mehr in der Stadt", sagte Scheich Ali al-Hammad am Montag der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. "Sie sind alle gegangen." Er bezog sich auf die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante (ISIL), die Falludscha erst Ende der vergangenen Woche unter ihre Kontrolle gebracht hatte.

