Jerusalem (AFP) Tausende afrikanische Asylbewerber haben am Montag vor westlichen Botschaften in Tel Aviv demonstriert. In Sprechchören forderten sie Unterstützung für ihren Kampf um Anerkennung als Flüchtlinge in Israel. Schon am Vortag hatten zehntausende illegal nach Israel eingewanderte Afrikaner im Stadtzentrum für eine Einzelfallprüfung ihrer Asylanträge demonstriert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.