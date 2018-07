Rom (AFP) Der ehemalige Chef der Demokratischen Partei in Italien, Pierluigi Bersani, ist am Sonntagabend nach einer Hirnblutung mehrere Stunden lang operiert worden. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, und Bersani habe eine "ruhige Nacht" verbracht, teilte die behandelnde Klinik in Parma am Montag mit. Nach Angaben des Chirurgen Ermanno Giombelli wird der Politiker künstlich beatmet. Es sei zu früh, sich zu möglichen Schäden zu äußern, erklärte Giombelli am Montag.

