Havanna (AFP) Kubanische Regierungsgegner haben das anhaltend hohe Niveau politisch motivierter Festnahmen in ihrem Land beklagt. Im vergangenen Jahr habe es 6424 Fälle gegeben im Vergleich zu 6602 im Jahr 2012, teilte die offiziell verbotene, aber von der Regierung in Havanna tolerierte Kubanische Kommission für Menschenrechte und Nationale Versöhnung (CCDHRN) am Montag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.