Riga (AFP) Nach dem Rücktritt des lettischen Regierungschefs Valdis Dombrovskis hat mit Laimdota Straujuma erstmals eine Frau den Auftrag zur Regierungsbildung in dem Baltenstaat erhalten. Präsident Andris Berzins beauftragte die 62-jährige Politikerin am Montag mit der Kabinettsbildung, wie es in einer Erklärung des Staatschefs hieß. "Ich vertraue darauf, dass diese Mitte-rechts-Koalition effizient arbeiten kann", erklärte Straujuma.

