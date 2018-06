Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Alexa Vega (25), die durch die "Spy Kids"-Filmreihe bekannt wurde, hat geheiratet. Das bestätigte ein Sprecher dem Promi-Magazin "Us Weekly".

Demnach habe sie ihrem Partner, Carlos Pena Jr. (24), am Samstag in Mexiko das Jawort gegeben. Der Musiker ist Mitglied der US-Boyband Big Time Rush, die 2011 mit ihrem Album "BTR" auch in den deutschen Charts landete. Das Promi-Paar ist dem Bericht zufolge seit einem Jahr zusammen und seit September verlobt. "Mrs. PENAVEGA" twitterte die frisch verheiratete Vega am Sonntag.