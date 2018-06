Baku (dpa) - Nach einem Druckabfall in der Kabine ist eine Maschine des weltgrößten Passagierflugzeugs Airbus A380 mit fast 500 Menschen an Bord außerplanmäßig in Aserbaidschan gelandet. Niemand wurde verletzt.

Die Sauerstoffmasken seien ausgelöst worden, und die Maschine sei sicher in der Südkaukasusrepublik gelandet, teilte die Fluglinie Singapore Airlines mit. Die 467 Passagiere und 27 Besatzungsmitglieder warteten in einem Hotel in der Hauptstadt Baku auf eine Ersatzmaschine für die Weiterreise in den südostasiatischen Stadtstaat Singapur. Die Ursache des Druckverlustes werde untersucht, hieß es.

Das Flugzeug war in London gestartet.