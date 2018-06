Tacloban (AFP) Zwei Monate nach dem verheerenden Taifun "Haiyan" haben in der besonders betroffenen Region auf den Philippinen am Montag zum ersten Mal wieder die Schulen geöffnet. Allerdings fehlten viele Schüler. "Nur etwa die Hälfte unserer fast tausend Schüler ist zurück", sagte die Direktorin einer Schule in San Roque nahe der Stadt Tacloban. Von vielen Kindern fehle seit dem Taifun vom 8. November jede Spur. "Sie könnten in Flüchtlingslagern stecken oder bei Verwandten sein", sagte Schuldirektorin Maria Evelyn Encina. "Sie sollten wissen, dass wir hier auf sie warten."

